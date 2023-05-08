После коронации Карл III и Камилла появились в американском шоу и пошутили над Кэти Перри

Американские звезды Кэти Перри и Лайонел Ричи пропустили съемки шоу American Idol в минувшие выходные, чтобы спеть на концерте в честь коронации британского монарха Карла III. Но певцы все-таки появились в передаче, устроив прямое включение из тронного зала Виндзорского замка в Англии. И в их видеотрансляции неожиданно появились два именитых гостя – собственно новые король и королева, Карл и Камилла.

Венценосные особы поблагодарили американцев за грандиозные выступления на праздничном концерте 7 мая. А заодно спросили (со смехом), как долго артисты будут занимать тронный зал – здесь все-таки другие мероприятия намечаются. Звезды еще сделали удивленные лица, будто не ожидали, что король появится у них в кадре. Как это было, смотрите на видео.