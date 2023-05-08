Наследница Анастасии Заворотнюк призналась, что в детстве подверглась насилию

Модель Анна Заворотнюк рассказала о неприятном случае из прошлого.

Анна сообщила поклонникам в микроблоге о своей личной трагедии. Знаменитость вспомнила, как в детстве у нее случился инцидент с насилием.

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Анна Заворотнюк отметила, что только однажды у нее произошел акт насилия. Несмотря на это, дочь Анастасии Заворотнюк не может забыть обидный для нее случай.