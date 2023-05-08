Наследница Анастасии Заворотнюк призналась, что в детстве подверглась насилию

Модель Анна Заворотнюк рассказала о неприятном случае из прошлого.
Анна сообщила поклонникам в микроблоге о своей личной трагедии. Знаменитость вспомнила, как в детстве у нее случился инцидент с насилием.
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Анна Заворотнюк отметила, что только однажды у нее произошел акт насилия. Несмотря на это, дочь Анастасии Заворотнюк не может забыть обидный для нее случай.
«В детстве был, слава богу, всего один инцидент, но я отпустила. Чтобы не было никаких догадок и теорий, ремнем несколько раз получила по спине не от родного человека. И это было для меня настоящей трагедией, не от боли, а скорее от обиды и полнейшего непонимания, так как с языком силы я никогда не сталкивалась», – заявила Заворотнюк.
Напомним, ранее Анна Заворотнюк затронула болезнь матери в общении с поклонниками.