Отписалась и удалила из друзей: Валю Карнавал и Сашу Стоуна подозревают в расставании

Поклонники блогерши Вали Карнавал заподозрили ее в расставании с женихом Сашей Стоуном.

Напомним, еще недавно Стоун делал Карнавал одно за другим предложения руки и сердца. А позже в Сети появились слухи о том, что свадьбы знаменитостей не будет.

Стоун опроверг эти слухи рассказами про бракосочетание в Италии. Однако теперь можно заметить, что Валя удалила из друзей возлюбленного. А еще она отдыхает в другой стране без Стоуна.

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