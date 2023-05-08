Отписалась и удалила из друзей: Валю Карнавал и Сашу Стоуна подозревают в расставании

Поклонники блогерши Вали Карнавал заподозрили ее в расставании с женихом Сашей Стоуном.
Напомним, еще недавно Стоун делал Карнавал одно за другим предложения руки и сердца. А позже в Сети появились слухи о том, что свадьбы знаменитостей не будет.
Стоун опроверг эти слухи рассказами про бракосочетание в Италии. Однако теперь можно заметить, что Валя удалила из друзей возлюбленного. А еще она отдыхает в другой стране без Стоуна.
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Поклонники уверены, что роману Карнавал и Стоуна пришел конец. К слову, сама Валя тоже опубликовала в сторис социальной сети картинку с надписью «конец».
«Стоун вообще не подходит Вале, они совсем разные», «Свадьба была бы ошибкой»,«История показывает что, состоятельные девушки порой бывают несчастными», «Такое чувство, что блогеры, подписывают контракты. Отношения определенное время», – обсуждают в Сети роман Карнавал и Стоуна.