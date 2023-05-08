«В глазах испуг, на весах 41»: экс-возлюбленная Гуфа показала, какой была во время ссор с исполнителем

Бывшая избранница рэпера Гуфа вспомнила тяжелый для нее период.
Юлия Королева с недавнего времени вернулась в Москву с дочкой Гуфа. Модель больше не собирается жить со скандальным исполнителем. После сообщения о разводе Королева рассказала, что не хочет ассоциировать себя с Гуфом.
А на днях Юлия Королева показала, как выглядела во время совместной жизни и частых ссор с артистом.
«Смотрю на эту девочку и вспоминаю, какая же я была размотанная ровно два месяца назад. В глазах испуг, на весах 41 килограмм, синяки под глазами и впридачу тысяча проблем и неизвестность. Я записывала план действий, чтобы были силы и стабилизировать все – от эмоционального состояния до финансового благополучия», – рассказала Королева.
Юлия Королева. Фото: соцсети
Напомним, ранее Юлия Королева рассказала, как начала жизнь с чистого листа после расставания с Гуфом.