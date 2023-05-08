«Был непростой характер»: Нелли Кобзон рассказала, какая личная драма была у Вячеслава Зайцева

Стало известно, какую семейную драму унес с собой в могилу дизайнер Вячеслав Зайцев.

Вдова исполнителя Иосифа Кобзона отметила, что у модельера был непростой характер. Нелли Кобзон уверена, что это все из-за того, что Вячеслав Зайцев был человеком творческим. Он не мог найти общий язык со своими детьми и внуками.

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