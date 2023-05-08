«Был непростой характер»: Нелли Кобзон рассказала, какая личная драма была у Вячеслава Зайцева

Стало известно, какую семейную драму унес с собой в могилу дизайнер Вячеслав Зайцев.
Вдова исполнителя Иосифа Кобзона отметила, что у модельера был непростой характер. Нелли Кобзон уверена, что это все из-за того, что Вячеслав Зайцев был человеком творческим. Он не мог найти общий язык со своими детьми и внуками.
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«Это жизненная драма. Наверное, во многом Слава сам виноват. У него всегда с сыном были сложные отношения. Проблема отцов и детей стояла остро. Он собирался передать дела Дома моды своей внучке Марусе. Потом и с ней поссорился. У Вячеслава был непростой характер, как у большинства творческих людей», – отметила Кобзон.
«По его ли вине или из-за его окружения, но Дом моды Зайцева прогорел. А уж когда Слава заболел, так называемые друзья его просто использовали. Таскали на мероприятия как куклу. Последний раз я была на его дне рождения год назад. Эта встреча оставила грустное впечатление», – добавила Нелли Кобзон в беседе с kp.ru.