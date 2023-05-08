Анастасия Решетова показала сногсшибательную фигуру в платье, которое едва не упало с тонкой талии

Модель Анастасия Решетова умело подчеркнула женственную фигуру и сочные формы платьем цвета персика с открытой спиной.
Брюнетка позировала в наряде, распустив длинные волосы. Анастасия игриво приоткрыла ротик на фото.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Подписчики Решетовой оценили новое платье знаменитости. А еще они отметили, что оно слишком открытое. Наряд может быть опасным, так как одно неловкое движение – и платье просто окажется на полу.
«Очень смело получилось», «Одно неверное движение – и наряд спадет вниз», «Платье сейчас упадет!», – написали поклонники Решетовой в комментариях под фото.
Анастасия Решетова в новом наряде. Фото: соцсети
Напомним, ранее Анастасия Решетова после недавней фотосессии упомянула родительницу, с которой у нее были непростые отношения.