Анастасия Решетова показала сногсшибательную фигуру в платье, которое едва не упало с тонкой талии

Модель Анастасия Решетова умело подчеркнула женственную фигуру и сочные формы платьем цвета персика с открытой спиной.

Брюнетка позировала в наряде, распустив длинные волосы. Анастасия игриво приоткрыла ротик на фото.

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Подписчики Решетовой оценили новое платье знаменитости. А еще они отметили, что оно слишком открытое. Наряд может быть опасным, так как одно неловкое движение – и платье просто окажется на полу.