Анастасия Решетова показала сногсшибательную фигуру в платье, которое едва не упало с тонкой талии

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Экс-возлюбленная Тимати поделилась свежими фото в своем микроблоге.

Модель Анастасия Решетова умело подчеркнула женственную фигуру и сочные формы платьем цвета персика с открытой спиной.

Брюнетка позировала в наряде, распустив длинные волосы. Анастасия игриво приоткрыла ротик на фото.

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Подписчики Решетовой оценили новое платье знаменитости. А еще они отметили, что оно слишком открытое. Наряд может быть опасным, так как одно неловкое движение – и платье просто окажется на полу.

 «Очень смело получилось», «Одно неверное движение – и наряд спадет вниз», «Платье сейчас упадет!», – написали поклонники Решетовой в комментариях под фото.

Анастасия Решетова в новом наряде. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Анастасия Решетова после недавней фотосессии упомянула родительницу, с которой у нее были непростые отношения.

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