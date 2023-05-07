Катя IOWA раскрыла пол и имя ребенка в «Шоу Воли»

26 марта 2023 года солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова родила своего первенца. А в мае она пришла на «Шоу Воли», чтобы рассказать подробности этого события.

«Он смотрит на меня. Прямо в глаза. И там такой космос, такая вселенная! Я в шоке была от этого взгляда. Не могу передать. Нужно всем это испытать», - поделилась Катя впечатлениями от материнства.

Павел Воля отметил, что певица и ее муж все это время скрывали пол и имя ребенка, чтобы озвучить их на его шоу. Пол объявили посредством пародии на гендер-пати: лопнули шарик, из которого посыпалась голубое конфетти.

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Екатерина с мужем Леонидом рассказали, что еще давно решили, что, если родится девочка, она будет Ульяной, а мальчика назовут Львом. Итак, у Кати IOWA родился сын Лев. Поздравляем!