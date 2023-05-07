«Безвозмездно и на все время»: Паша Воля подарил свою песню Григорию Лепсу

Павел Воля пригласил Григория Лепса в свое именное шоу и настоял на обмене подарками. Узнав, что ему опять (а такое было уже ни раз) придется подарить что-то юмористу, певец махнул рукой и снял с себя очки с золотой оправой. Шоумен заявил, что тоже не отпустит своего гостя без презента.

«Я знаю, что тебе очень нравится песня, которую я написал в свое время, - сказал Воля. - Песня называется «Остановите планету». Прямо сегодня, сейчас, безвозмездно и на все время я дарю тебе текст этой песни! Внесите диплом!»

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Передачей диплома Павел официально зафиксировал акт дарения своей песни. Григорий от души поблагодарил шоумена на это.

«Сделай аранжировку, какую ты хочешь, и исполняй, – сказал Воля Лепсу, а затем обратился к зрителям. – Друзья, я никогда еще так выгодно не продавал текст песни. Теперь у Гриши слова, а у меня – золотые очки».

В той же передаче певец рассказал, как купил свой хит «Рюмка водки на столе».