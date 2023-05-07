«Он хотел четыреста, но у меня не было»: Лепс вспомнил, как купил песню «Рюмка водки на столе»

Павел Воля в своем новом воскресном шоу озвучил несколько фактов из жизни певца Григория Лепса. В частности, зрители узнали, что некоторые песни артиста написал ни кто иной, как председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в том числе композицию «Настоящая женщина».

«Произведения у него очень замечательные, он очень музыкальный человек», - прокомментировал Лепс.

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Еще один факт: песню «Рюмка водки на столе» артист купил у своего коллеги Жеки всего за 300 долларов.

«Он хотел четыреста, но у меня не было. Я говорю: «Больше нет, но песня хорошая». Он: «Ну, забирай», - вспомнил Григорий.

Воля пошутил, что подавший хит музыкант наверняка потом рвал на себе волосы и просил отдать песню обратно. Лепс на это только посмеялся и отметил, что за каждое исполнение песни Жека получает деньги.