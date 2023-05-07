«Как мы тебя давно здесь ждали!»: кто оказался в костюме Овна в «Маске»

Канал НТВ показал спецвыпуск шоу «Маска», посвященный 55-летию певицы Валерии. В начале передачи на сцене выступили Анна Асти в костюме Весны и Тимур Батрутдинов в костюме Зайца. А за ними, пританцовывая, вышла маска, олицетворяющая знак зодиака именинницы – Овен.
Валерия посмотрела на ноги исполнителя и предположила, что это Виктор Дробыш. Потом появилась версия Стас Михайлов. Овен исполнил басом песню «Метелица» и снял маску – а под ней оказался 73-летний Александр Буйнов.
Александр Буйнов. Фото: кадр из эфира канала НТВ
«Как мы тебя давно ждали здесь в «Маске»! Ты один из артистов, которых мы постоянно с завидной регулярностью «помещаем» в какие-нибудь маски. Мы тебя все время слышим, ты нас преследуешь! И вот наконец, когда ты пришел… Мы тебя не услышали», - сказала Валерия.
Буйнов признался, что его отгадают по фирменным движениям на сцене, но этого не произошло.
«Я хотел сделать Элвиса Пресли (движение, - Прим. авт.), но чуть не завалился на вас здесь (зрителей в зале, - Прим. авт.)».
Певец удивился, почему ему в маске не оставили открытыми глаза. Якобы из-за постоянного ношения черных очков по взгляду его бы никто не узнал.