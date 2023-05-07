«Как мы тебя давно здесь ждали!»: кто оказался в костюме Овна в «Маске»

Канал НТВ показал спецвыпуск шоу «Маска», посвященный 55-летию певицы Валерии. В начале передачи на сцене выступили Анна Асти в костюме Весны и Тимур Батрутдинов в костюме Зайца. А за ними, пританцовывая, вышла маска, олицетворяющая знак зодиака именинницы – Овен.

Валерия посмотрела на ноги исполнителя и предположила, что это Виктор Дробыш. Потом появилась версия Стас Михайлов. Овен исполнил басом песню «Метелица» и снял маску – а под ней оказался 73-летний Александр Буйнов.