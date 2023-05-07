Григорий Лепс: «Я был плохим отцом и, наверное, буду не очень хорошим дедом»

7 мая вышел новый выпуск «Шоу Воли», гостем которого стал певец Григорий Лепс. Ведущий поздравил 60-летнего артиста с тем, что в прошлом году тот стал дедушкой, а затем спросил, какой дед получился из Григория Викторовича.

«Честно скажу, может, это не очень хорошо, но я был плохим отцом и не очень хорошим, наверное, буду дедом, - признался Лепс. - Почему? Потому что я до сих пор еще как бы действующий парень в смысле музыки и работы. Я не видел, как выросли дети. Этим занималась супруга. Я уезжал в сентябре, возвращался в декабре. Потому уезжал в декабре, возвращался в среду. Нормально она это все воспринимала, героически, я ей благодарен за это».

Затем его спросили, надо ли помогать детям в их карьере. Певец ответил, что надо.

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Напомним, у певца есть взрослая дочь Инга от первого брака и трое наследников от второй жены. В конца 2021 года артист снова холост.