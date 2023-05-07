«Я готов быть, кем хочешь, – лишь бы радовать тебя»: Иосиф Пригожин вернулся в «Маску» ради Валерии

Праздничный спецвыпуск шоу «Маска», посвященный юбилею певицы Валерии, завершился номером персонажа Авокадо. Когда пухленький фрукт вышел на сцену, все члены жюри единогласно признали в нем мужа артистки Иосифа Пригожина, и тут же посыпались шутки про фигуру, волосы и походку. К тому же, прошлое появление продюсера на проекте было в костюме Ананаса, так что никто не сомневался, что супруг звезды продолжает свою «сладкую» линию.
Однако, когда Авокадо запел, у жюри начали появляться разные версии. Высокий и чистый голос маски спровоцировал судей на варианты Жан Милимеров и Владимир Пресняков. Сама Валерия до последнего отрицала, что видит в маске супруга, и проголосовала за Милимерова.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Но большой интриги не случилось – в костюме оказался Пригожин.
Иосиф Пригожин в костюме Авокадо. Фото: кадр из эфира канала НТВ
«Я готов быть и Ананасом, и Авокадо, и еще кем хочешь – лишь бы радовать тебя, солнышко, - сказал Иосиф, обращаясь к Валерии. - Заинька, я хочу, чтобы ты была счастлива. Я горжусь тем, что мы живем с тобой двадцать лет. Я горжусь, Лерка, что я твой муж. Я горжусь, что мы работаем с тобой. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты пела, как можно дольше, потому что у тебя фантастический голос, ты замечательная женщина».