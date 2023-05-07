«Я готов быть, кем хочешь, – лишь бы радовать тебя»: Иосиф Пригожин вернулся в «Маску» ради Валерии

Праздничный спецвыпуск шоу «Маска», посвященный юбилею певицы Валерии, завершился номером персонажа Авокадо. Когда пухленький фрукт вышел на сцену, все члены жюри единогласно признали в нем мужа артистки Иосифа Пригожина, и тут же посыпались шутки про фигуру, волосы и походку. К тому же, прошлое появление продюсера на проекте было в костюме Ананаса, так что никто не сомневался, что супруг звезды продолжает свою «сладкую» линию.

Однако, когда Авокадо запел, у жюри начали появляться разные версии. Высокий и чистый голос маски спровоцировал судей на варианты Жан Милимеров и Владимир Пресняков. Сама Валерия до последнего отрицала, что видит в маске супруга, и проголосовала за Милимерова.

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Но большой интриги не случилось – в костюме оказался Пригожин.