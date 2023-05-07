«Костюм забираю на зависть Филиппу!»: кто оказался Утренней звездой в шоу «Маска»

К юбилею Валерии шоу «Маска» приготовило для певицы несколько новых загадочных исполнителей, и один из них вышел на сцену в золотом костюме Утренней звезды. Образ получился настолько ярким и пафосным, что у жюри сразу появилась шутка, что это Филипп Киркоров, но ростом певец немного не дотягивал.

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Прозвучали версии Алексей Чумаков и Александр Панайотов. Но после исполнения Звездой песни «Никто, как ты» в низком тембре появились варианты Марк Тишман, Игорь Крутой, Дмитрий Колдун и Игорь Николаев. Однако никто из жюри не угадал – ко всеобщему удивлению под маской оказался Дмитрий Маликов.