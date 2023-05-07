«Композитор так себе»: новая Панда в шоу «Маска» оскорбила Виктора Дробыша

Новая Панда в шоу «Маска». Фото: кадр из эфира канала НТВ

В костюме оказался известный музыкальный продюсер.

Спецвыпуск «Маски», посвященный юбилею Валерии был полон сюрпризов. Но одного нового участника певица отгадала сразу. В середине программы на сцену вышла Панда (но не та, что уже была в шоу, а новая – гангстерская). Еще во время исполнении песни «Тело хочет любви» жюри угадало, что в костюме скрывается Виктор Дробыш, и оказались правы.

Виктор Дробыш в шоу «Маска». Фото: кадр из эфира канала НТВ

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Пытаясь сохранить интригу, Панда отнекивалась, что пишет песни, и даже сказала фразу: «Дробыш – дурак». Но Валерию, которая долгое время работала с продюсером, это не обмануло. Черно-белый медведь был отгадан правильно.

«Заметьте, я старался не врать, - сказал Дробыш, сняв маску. – Композитор я так себе…»

«Мы не имели права тебя не угадать, Вить. Ну не могли», - прокомментировала Валерия.

«Потому что мы семья. Потому что мы, наверное, самые близкие люди в шоу-бизнесе», - отметил продюсер.

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