«Композитор так себе»: новая Панда в шоу «Маска» оскорбила Виктора Дробыша

Спецвыпуск «Маски», посвященный юбилею Валерии был полон сюрпризов. Но одного нового участника певица отгадала сразу. В середине программы на сцену вышла Панда (но не та, что уже была в шоу, а новая – гангстерская). Еще во время исполнении песни «Тело хочет любви» жюри угадало, что в костюме скрывается Виктор Дробыш, и оказались правы.
Виктор Дробыш в шоу «Маска». Фото: кадр из эфира канала НТВ
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Пытаясь сохранить интригу, Панда отнекивалась, что пишет песни, и даже сказала фразу: «Дробыш – дурак». Но Валерию, которая долгое время работала с продюсером, это не обмануло. Черно-белый медведь был отгадан правильно.
«Заметьте, я старался не врать, - сказал Дробыш, сняв маску. – Композитор я так себе…»
«Мы не имели права тебя не угадать, Вить. Ну не могли», - прокомментировала Валерия.
«Потому что мы семья. Потому что мы, наверное, самые близкие люди в шоу-бизнесе», - отметил продюсер.