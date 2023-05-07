«Композитор так себе»: новая Панда в шоу «Маска» оскорбила Виктора Дробыша

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Пытаясь сохранить интригу, Панда отнекивалась, что пишет песни, и даже сказала фразу: «Дробыш – дурак». Но Валерию, которая долгое время работала с продюсером, это не обмануло. Черно-белый медведь был отгадан правильно.

«Заметьте, я старался не врать, - сказал Дробыш, сняв маску. – Композитор я так себе…»

«Мы не имели права тебя не угадать, Вить. Ну не могли», - прокомментировала Валерия.