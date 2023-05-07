«Лучший пародист Александра Реввы»: бывалый участник «Маски» обманул жюри «горячими» танцами

7 мая на НТВ вышел специальный выпуск шоу «Маска», в котором жюри возглавила певица Валерия в честь своего юбилея. 55-летней артистке подкинули несколько новых масок, и одной из них было красное Сердце с песней «Радуга-дуга».

Валерия была уверена, что перед ней Александр Рева, учитывая, что исполнитель крутил тазом и вообще очень соблазнительно танцевал. Каково же было ее удивление, когда под маской оказался ее давний партнер по дуэту Стас Пьеха.