«Лучший пародист Александра Реввы»: бывалый участник «Маски» обманул жюри «горячими» танцами

7 мая на НТВ вышел специальный выпуск шоу «Маска», в котором жюри возглавила певица Валерия в честь своего юбилея. 55-летней артистке подкинули несколько новых масок, и одной из них было красное Сердце с песней «Радуга-дуга».
Валерия была уверена, что перед ней Александр Рева, учитывая, что исполнитель крутил тазом и вообще очень соблазнительно танцевал. Каково же было ее удивление, когда под маской оказался ее давний партнер по дуэту Стас Пьеха.
Стас Пьеха вернулся в шоу «Маска» в ярком образе. Фото: кадр из эфира канал НТВ
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Певец пояснил, что на концертах всегда притоптывает новой, за что его узнали даже в большом костюме Неваляшки. Поэтому в этот раз он старался не отрывать стопы от сцены и танцевал бедрами.
«Знаешь, как мне было неловко перед тобой все это делать? Сколько мы спина к спине выступаем, и я ни разу так (виляя задом, - Прим. авт.) не сделал», - обратился Стас к Валерии.
«Мне кажется, мы нашли лучшего пародиста Александра Реввы», - прокомментировал ведущий шоу Вячеслав Макаров.
«Очень похож! Ну ты очень похож пластикой на него!» - настояла именинница.
Пьеха отметил, что «эффект Реввы» в движениях появляется, когда мужчина надевает узкие кожаные штаны. Но больше Стас не хочет так выступать.