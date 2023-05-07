«Самая востребованная артистка нашей страны»: кто скрывался в костюме Весны в шоу «Маска»

7 мая на канале НТВ вышел специальный выпуск музыкального шоу «Маска», посвященный 55-летнему юбилею певицы Валерии. Для самого обворожительного члена жюри (после Филиппа Киркорова, конечно же) выступили несколько совершенно новых масок, и первой из них была Весна с композицией «Была любовь».

Ведущий Вячеслав Макаров пошутил, что нежном розовом костюме может быть похудевший Иосиф Пригожин. Валерия предположила, что под маской Анита Цой или Яна Чурикова.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Но это оказалась Анна Асти.