Прощание с актером Александром Тютрюмовым пройдет в Петербурге 10 мая

Прощание с актером Александром Тютрюмовым, умершим 7 мая в возрасте 64 лет пройдет в Санкт-Петербурге 10 мая. С 10 до 12 часов утра в кинотеатре «Родина» (Караванная улица, 12). Следом пройдет отпевание в храме Рождества Христова на Песках (улица 6-я Советская, 19а).

Об этом сообщает киностудия «Ленфильм», выражая свои соболезнования родным и близким заслуженного артиста России.

«Огромную популярность и любовь зрителей Александру Аркадьевичу принесли роли в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». Он также снялся в фильмах «Цветы календулы», «Мастер и Маргарита», «Нахимовцы» и других», - отмечается в Telegram-канале киностудии.

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Добавим, что Тютрюмов был уроженцем города Подпорожье Ленинградской области.