Три белокурых ангела: Маша Круглыхина из «Дома-2» показала подросших детей от разных мужей

Бывшая участница «Дома-2» Маша Круглыхина - многодетная мама. С некоторых пор она живет в Дивеево и одна растит троих детей - сына и двух дочерей.

В микроблоге Маша Круглыхина довольно часто размещает снимки наследников, показывая, как те меняются и растут.

Старшей дочери Маше Лизе летом исполнится десять лет, среднему сыну - Илье - будет пять, а младшей дочери Даше - два годика. Все трое похожи на свою маму, а младшие - еще и натуральные блондины.

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