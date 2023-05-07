Три белокурых ангела: Маша Круглыхина из «Дома-2» показала подросших детей от разных мужей

Бывшая участница «Дома-2» Маша Круглыхина - многодетная мама. С некоторых пор она живет в Дивеево и одна растит троих детей - сына и двух дочерей.
В микроблоге Маша Круглыхина довольно часто размещает снимки наследников, показывая, как те меняются и растут.
Старшей дочери Маше Лизе летом исполнится десять лет, среднему сыну - Илье - будет пять, а младшей дочери Даше - два годика. Все трое похожи на свою маму, а младшие - еще и натуральные блондины.
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Маша Круглыхина с дочками и сыном. Фото: соцсети
Напомним, Маша Круглыхина рассталась с отцами своих детей, воспитывать малышей ей помогает мама. Старшую дочку Маша родила в браке с Сергеем Адоевцевым, младших сына и дочку - во втором браке с Михаилом Зайцевым. Он бросил Марию, когда та была беременной, и даже не пришел на выписку бывшей жены с новорожденной дочкой из роддома.