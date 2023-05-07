В новом боевике Гая Ричи сыграют Генри Кавилл и Джейк Джилленхол

В новом высокобюджетном фирменном боевике Гая Ричи снимутся Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес. Актеры уже подписали контракты. Съемки планируется начать летом 2023 года.

Детали сюжета и название картины пока держатся в тайне, но издание Deadline сообщает, что это будет история, пронизанная фирменным юмором режиссера. В центре сюжета - два специалиста по эвакуации, которые должны спланировать путь побега для попавшей в беду женщины-переговорщика высокого уровня.

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Это будет третий фильм, в котором Ричи и Кавилл поработают вместе. Ранее Гай снял Генри в картине «Агенты А.Н.К.Л.», и совсем недавно они завершили работу над «Министерством неджентльменской войны», в котором также играет Эйса. Добавим. что Джилленхол и Гонсалес снялись вместе в триллере «Скорая» 2022 года.