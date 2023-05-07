«А где остальная часть блузки?»: Дженнифер Лопес призналась, помогает ли ей муж выбирать образы

В новом интервью певицу Дженнифер Лопес спросили, помогает ли ей муж Бен Аффлек подбирать наряды для выхода в свет. 53-летняя артистка призналась со смехом, что да.

«Он не приходит ко мне на примерки или что-то в этом роде. Но если я одеваюсь, когда мы собираемся на красную дорожку или какое-то большое мероприятие, как у него была премьера недавно, я говорю: «Что мне надеть? Это или это?» Иногда наши вкусы не совпадают. Я считаю это забавным», - рассказала Джей Ло в шоу Live Kelly and Mark.

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