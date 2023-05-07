«Какой красивый вид»: Каролина Севастьянова в бикини засветила межножное пространство – видна белая полосочка

Известная спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 28-летняя Каролина Севастьянова вовсю эксплуатирует свою чувственность и красоту.

Сойдя с помоста, Каролина Севастьянова удерживает популярность у публики, благодаря фотографиям провокационного содержания. Гимнастка с удовольствием демонстрирует свою роскошную фигуру.

На Мальдивах Каролина Севастьянова позировала в красном бикини, зайдя в воду. Каролина как бы невзначай показала межножное пространство и полоску нетронутой загаром кожи.

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