Сыну Татьяны Васильевой чуть не ампутировали ногу — что рассказала артистка

Единственный сын актрисы Татьяны Васильевой едва не стал инвалидом: по медицинским показаниям мужчине хотели ампутировать ногу. К счастью, обошлось без вмешательства, а сама история закончилась на мажорный лад.

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По словам народной артистки, события развивались стремительно. Наследник попал в больницу в тяжелом состоянии, медикам пришлось принимать экстренные меры.

«Шла речь об ампутации!» — заявила Татьяна Васильева в ходе интервью для канала НТВ.

Звездное семейство держит в секрете причины, однако известно, что ранее наследник артистки увлекался опасными практиками. Филипп настолько вдохновился мечтой об идеальном теле, что из-за истощения ослеп на один глаз.

Наученный горьким опытом мужчина тогда предупреждал: за стройность однажды можно заплатить жизнью.