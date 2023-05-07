Смышленый, вихрастый, похож на маму: Лиза Арзамасова засняла подросшего сына от Ильи Авербуха

Звезда театра и кино Лиза Арзамасова наслаждается общением с маленьким сыном Левой, которого родила от мужа, известного фигуриста и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха.

В телеграм-канале Лиза Арзамасова поделилась видео, на котором запечатлела, как играет с сыном. Судя по кадрам, Лева растет смышленым мальчиком, внешне похожим на свою звездную маму.

Лиза Арзамасова показывает Леве картинки с разными машинками и намеренно неправильно называет их. Лева не соглашается, качает головой. И лишь, когда мама говорит верно, малыш искренне радуется.

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