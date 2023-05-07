Бывший парень Насти Ивлеевой рассказал, как помог ей пробиться в Москве

В самом начале своей звездной карьеры Настя Ивлеева состояла в отношениях с участником группы «Челси» Арсением Бородиным. Молодые люди встретились в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, где будущая звезда работала администратором. Их знакомство долгое время было «на паузе». Пока Настя не написала Арсению в соцсетях о том, что хочет воплотить свои мечты в реальность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

А мечтать Ивлеева умела. Со слов Бородина, девушка уже тогда решила, что хочет быть ведущей передачи про путешествия. Арсений поспособствовал переезду Насти в Москву, устроил ее хостес и помог собрать аудиторию.

«Я говорил — с большей вероятностью тебя возьмут туда, если у тебя уже будет своя аудитория. И вот мы начали работать над появлением аудитории. Она ходила, занималась, она все делала для того, чтобы приблизить эту мечту. В трудолюбии ей точно нельзя отказать, она пашет, как надо» — поделился воспоминаниями Бородин.

Все это оказалось очень полезным для старта Ивлеевой. Возможно, без этого судьбоносного знакомства, Настя до сих пор бы трудилась в ночном клубе.

Источник: YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой»