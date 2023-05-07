Жаловался на резкую боль — что сгубило звезду «Убойной силы» Александра Тютрюмова

Печальные новости пришли из Санкт-Петербурга: на 65-м году жизни умер актер Александр Тютрюмов. Зрители помнят его по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».

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Прежде артист никогда не жаловался на здоровье и в последние дни не болел. Несмотря на это, Тютрюмов скончался стремительно — даже реанимационные действия не привели любимца публики в чувство.

Причину смерти звезды «Убойной силы» выдала дочь актера. По ее словам, отец почувствовал резкую боль. Ему вызвали «скорую», но, увы, медицина оказалась бессильна: Тютрюмова сгубил воспалительный процесс внутренних органов. Для близких и друзей известия стали шоком.

Последние часы актер провел в одной из клиник Санкт-Петербуга. 7 мая около 9 утра он скончался.

Источник: 5-tv.ru