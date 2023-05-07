Таня Мусульбес рассказала о ценных подарках от Романа Капаклы — Марина Африкантова таким не хвасталась

Связь бывших участников «Дома-2» наделали немало шума. Дело в том, что страсть между молодыми людьми вспыхнула еще в тот момент, когда Роман Капаклы был в отношениях с Мариной Африкантовой.

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С тех пор прошло несколько месяцев. Бывшая возлюбленная Капаклы немного успокоилась, и теперь никто и ничто не мешает Татьяне и Роману наслаждаться обществом друг друга.

Мусульбес стала чаще говорить о новом парне в своем блоге. И это неудивительно, ведь подписчики интересуются самыми мелкими подробностями. Например, недавно у Тани спросили о том, каким был самый ценный подарок от Ромы. Девушка не стала вдаваться в подробности, но отметила, что подарков было много, и они все ей дороги.