Богини! Регина Тодоренко и Наталья Подольская в розовых бикини навели шороха на пляже в Дубае

Певица Наталья Подольская и телеведущая Регина Тодоренко оказались на одном пляже в Дубае. Две молодые мамочки двух мальчиков решили немного похулиганить и навести шороха на побережье.
Наталья Подольская в микроблоге разместила серию снимков, на которых запечатлена вместе с Региной Тодоренко. Одеты две дивы, как и положено на пляже, в бикини, розовые. Звезды знают, как они прекрасны и стройны и гордятся своими формами.
«Мы вместе с Региной Тодоренко контролируем берег, ребята! Все чисто! Море спокойное, беспорядков нет, но мы это исправим», - написала под кадрами Наталья Подольская.
Регина Тодоренко и Наталья Подольская в розовых бикини. Фото: соцсети
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Поклонники пришли в восторг, увидев эту красоту.
«Какие фигуры! Богини!», «В шикарной форме обе», «Мамочки, да вы офигенные», - высказались в Сети.