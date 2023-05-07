Богини! Регина Тодоренко и Наталья Подольская в розовых бикини навели шороха на пляже в Дубае

Певица Наталья Подольская и телеведущая Регина Тодоренко оказались на одном пляже в Дубае. Две молодые мамочки двух мальчиков решили немного похулиганить и навести шороха на побережье.

Наталья Подольская в микроблоге разместила серию снимков, на которых запечатлена вместе с Региной Тодоренко. Одеты две дивы, как и положено на пляже, в бикини, розовые. Звезды знают, как они прекрасны и стройны и гордятся своими формами.