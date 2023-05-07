Что связывало Пугачеву и Юдашкина — откровения историка моды Васильева

Алла Пугачева несколько месяцев не была в России, но на похороны близкого друга, Валентина Юдашкина, сорвалась чуть ли не первым рейсом. По словам Александра Васильева, артистка просто не могла поступить по-другому.

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«Алла приехала, потому что очень любила Юдашкина, очень!» — откровенничает Васильев.

Он отметил, что сблизились знаменитости много лет назад. Чисто деловые отношения стремительно переросли в тесную дружбу. Алла Борисовна легко нашла общий язык с Валентином и его супругой, все было взаимно.

«Они по характеру друг другу очень подходили. Они сошлись своей любовью к роскоши. Алла Борисовна жила в замке и, не забывайте, что и Юдашкин тоже жил в прекрасном дворце», — отметил ведущий.

Однако общей у знаменитостей была не только страсть к роскоши, сближала их и любовь к сцене.