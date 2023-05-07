Думал о близких: что сказал Захар Прилепин сразу после взрыва — до слез

Захар Прилепин чудом выжил после взрыва своего автомобиля, а водитель писателя, к сожалению, погиб. У общественного деятеля ранения обеих ног, но с такими травмами жить можно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Первые минуты после ЧП писатель испытывал шок и невыносимую боль. Несмотря на это, он нашел в себе силы сказать несколько слов. Сказанное растрогало очевидцев до слез, поскольку даже при таких обстоятельствах общественник не переставал думать о близких.

Первым делом Прилепин попросил позвонить его матери, успокоить ее и сказать, что все хорошо.

«Сказал, чтобы передали, что все нормально», — рассказали очевидцы «МК».

ЧП, напомним, произошло утром 6 мая в Нижегородской области. Авто Захара Прилепина подорвали. Взрывное устройство было размещено под днищем автомобиля. Мощность составила более 2 кг в тротиловом эквиваленте.