Голубки: Таня Мусульбес растаяла в жарких объятиях Ромы Капаклы – Марина Африкантова кусает локти от бессилия

Экс-участники «Дома-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес долго отрицали свой роман, поскольку тот произрос на не очень хорошей почве - почве супружеской измены. Рома Капаклы начал отношения с Таней Мусульбес, будучи в официальном браке с Мариной Африкантовой. Уличенный в измене, он был вынужден уйти от Марины и прибиться к Тане.

Теперь уже парочка перестала стесняться в выражении своих чувств. А вот на эмоции Марины Африкантовой Роме Капаклы, судя по всему, совершенно наплевать. Он без стеснения размещает в телеграм-канале снимки с Таней Мусульбес, полные страсти и нежности.

Парочка запечатлелась на Бали на фоне вулкана. Мусульбес прижалась к Капаклы и просто растаяла в его объятиях.

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