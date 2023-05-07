«Человек, работающий 24/7»: Зепюр Брутян сделала неожиданное признание о Павле Прилучном – не может прийти в себя

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян непрерывно находит поводы, чтобы публично восхищаться мужем и признаваться ему в любви.
На этот раз Зепюр Брутян дала понять, что ее привело в неописуемый восторг поведение Павла Прилучного, пока она была в роддоме с маленьким сыном.
Молодую маму поразило, как красиво оформил дом к ее возвращению с малышом Павел Прилучный. Зепюр Брутян написала текст, находясь практически в экстазе.
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«Сказать, что я потеряла дар речи, ничего не сказать. Человек, работающий 24\7, за четыре дня, которые я провела в роддоме, завершил все незавершенные мною дела, организовал такую красоту, параллельно работал и еще успевал ко мне приезжать каждый день. Я люблю тебя, спасибо, что ты у меня такой! Любимый! Мой родной!» - эмоционально высказалась Зепюр Брутян.
Напомним, сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян появился на свет 28 апреля. О пополнении в семье пара сообщила поклонникам в мае.