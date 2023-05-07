«Человек, работающий 24/7»: Зепюр Брутян сделала неожиданное признание о Павле Прилучном – не может прийти в себя

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян непрерывно находит поводы, чтобы публично восхищаться мужем и признаваться ему в любви.

На этот раз Зепюр Брутян дала понять, что ее привело в неописуемый восторг поведение Павла Прилучного, пока она была в роддоме с маленьким сыном.

Молодую маму поразило, как красиво оформил дом к ее возвращению с малышом Павел Прилучный. Зепюр Брутян написала текст, находясь практически в экстазе.

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