Не похожа сама на себя, немощная старушка: что случилось с лицом Аллы Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина

Певица Алла Пугачева накануне, 6 мая, предстала на публике. Примадонна посетила скорбное мероприятие, ради которого прилетела в Москву из Израиля. Она пришла проститься со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным, который скончался 2 мая.
Поклонники успели отметить, что Алла Пугачева на церемонии прощания выглядела немощно. Идти Алле Пугачевой помогали двое крепких мужчин. Неестественно и неузнаваемо выглядело и лицо Аллы Пугачевой - слишком острый подбородок и явные шрамы в области губ.
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«Алла Борисовна, по всей видимости, много лет назад ввела в подбородок полимерный гель. 10-20 лет назад увеличение подбородка было в тренде. Считалось, что таким образом можно скрыть возрастные изменения, уменьшить проявление птоза, сделать лицо более узким и вытянутым. Сейчас она похудела и ее подбородок стал еще более острым», - оценила перемены во внешности Аллы Пугачевой врач-косметолог Мадина Байрамукова.
Как отметила эксперт, негативные проявления связаны с тем, что борьбу со старением Алла Пугачева начала еще в те годы, когда косметология была на низком уровне.
«Это наложило свой негативный отпечаток на то, как она выглядит в данный момент. Не лучшее состояние кожи, отечно-птозные проявления очень заметны. На ее лице заметны остатки филеров-наполнителей», - добавила Мадина Байрамукова.
По материалам MK.RU.