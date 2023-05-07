Не похожа сама на себя, немощная старушка: что случилось с лицом Аллы Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина

Певица Алла Пугачева накануне, 6 мая, предстала на публике. Примадонна посетила скорбное мероприятие, ради которого прилетела в Москву из Израиля. Она пришла проститься со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным, который скончался 2 мая.

Поклонники успели отметить, что Алла Пугачева на церемонии прощания выглядела немощно. Идти Алле Пугачевой помогали двое крепких мужчин. Неестественно и неузнаваемо выглядело и лицо Аллы Пугачевой - слишком острый подбородок и явные шрамы в области губ.

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