«Загадала желание»: Ольга Бузова рассказала, как привлечет в свою жизнь мужа

Артистка Ольга Бузова призналась, что нашла способ встретить долгожданного мужа.
Поклонники Ольги Бузовой переживают, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым знаменитость так и не может надеть свадебное платье и фату еще раз. Телеведущая не может найти любимого человека, с которым бы у нее сложилась личная жизнь.
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Однако, кажется, Бузова нашла решение проблемы.
«Нашла камушек в форме сердца и загадала желание. И я там была. Все, кто знает меня давно, понимают, почему для меня это важно», – рассказала Бузова в личном микроблоге.