«С ней жестко разбирались»: Юлия Савичева призналась, что приходилось терпеть Лене Темниковой на «Фабрике звезд»

Исполнительница Юлия Савичева рассказала, какие жесткие ограничения были у ее коллеги Лены Темниковой во время участия в реалити-шоу «Фабрика звезд».
Савичева вспомнила, что на холодильнике висела записка для будущей солистки группы Serebro.
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«На нашей «Фабрике» для Лены Темниковой была записка на холодильнике: «Темникова, не жрать!»», – заявила Юлия Савичева.
«Не помню, кто это сделал, но с ней жестко разбирались по этому поводу. Несмотря на то, что мы в тот период постоянно были в движении, тренировались, мы и ели много из-за того, что все-таки были заперты в закрытом пространстве», – добавила певица в беседе с ok.ru.