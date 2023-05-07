«С ней жестко разбирались»: Юлия Савичева призналась, что приходилось терпеть Лене Темниковой на «Фабрике звезд»

Исполнительница Юлия Савичева рассказала, какие жесткие ограничения были у ее коллеги Лены Темниковой во время участия в реалити-шоу «Фабрика звезд».

Савичева вспомнила, что на холодильнике висела записка для будущей солистки группы Serebro.

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