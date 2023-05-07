«С ней жестко разбирались»: Юлия Савичева призналась, что приходилось терпеть Лене Темниковой на «Фабрике звезд»

Юлия Савичева и Лена Темникова. Фото: соцсети 

Артистка поделилась воспоминаниями об участии в музыкальном проекте.

Исполнительница Юлия Савичева рассказала, какие жесткие ограничения были у ее коллеги Лены Темниковой во время участия в реалити-шоу «Фабрика звезд».

Савичева вспомнила, что на холодильнике висела записка для будущей солистки группы Serebro. 

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«На нашей «Фабрике» для Лены Темниковой была записка на холодильнике: «Темникова, не жрать!»», – заявила Юлия Савичева.

«Не помню, кто это сделал, но с ней жестко разбирались по этому поводу. Несмотря на то, что мы в тот период постоянно были в движении, тренировались, мы и ели много из-за того, что все-таки были заперты в закрытом пространстве», – добавила певица в беседе с ok.ru.

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