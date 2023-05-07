Ирина Шейк в прозрачном платье козырнула упругим «орехом»: щегольнула в стрингах на гонках, сразив народ

На этот раз Ирина прилетела в Майами. там пройдет гонка «Формула-1». 6 мая состоялась квалификация в рамках «Гран-при». На публике модель отметилась в прозрачном платье и футболке. Она засветила свою пятую точку в стрингах. Образ дополняли туфли и носки. Шейк покрасовалась на публике в полуголом виде.

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