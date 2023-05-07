Ирина Шейк в прозрачном платье козырнула упругим «орехом»: щегольнула в стрингах на гонках, сразив народ

Ирина Шейк уже давно стала знаменитостью. Она с юных лет строит карьеру в модной индустрии. Российская красавица дружит со многими модельерами. Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Однако модель не пропускает громких событий. Недавно она произвела фурор на Met Gala и автопати бала Института костюма.
На этот раз Ирина прилетела в Майами. там пройдет гонка «Формула-1». 6 мая состоялась квалификация в рамках «Гран-при». На публике модель отметилась в прозрачном платье и футболке. Она засветила свою пятую точку в стрингах. Образ дополняли туфли и носки. Шейк покрасовалась на публике в полуголом виде.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники были сражены выбором Ирины. Однако стилисты отмечали, что «голые» платья уже стали трендом сезона. «Идеальная», «Королева», «Какая обувь», «Наша чика на стиле», «Просто идеальная», «Слюнки можно подбирать», «Умопомрачительная», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды