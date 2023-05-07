Взбудоражила парней: постройневшая Муцениеце засветила свои напряженные «кнопочки» без лифчика

Агата Муцениеце уже давно стала актрисой. Она активно строит карьеру. После развода с Павлом Прилучным она стала чаще сниматься. Более того, артистка похудела и получила роль в кабаре театре. Она признавалась, что пытается наладить личную жизнь, но это у нее не на первом месте. В 34 года звезда все чаще оголяет формы.
Примечательно, что Агата уже несколько дней находится на съемках в Сочи. Она успевает проводить время с детьми, которые приехали к ней. На этот раз актриса похвасталась своими постройневшими формами. Она облачилась в джинсы и майку на голое тело. От лифчика Муцениеце отказалась, засветив грудь.
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«Ты не видишь что ли, что я Анджелина Джоли», – написала звезда.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Актриса взбудоражила парней. «Какие формы», «Ой, кнопочки торчат», «До чего хороша», «Это соблазнительно», «Где ваш Брэд Питт», «Красотка просто», — стали писать в Сети. Напомним, что Прилучный недавно снова стал папой. Новая жена Зепюр Брутян родила ему сына.