«Не наращивает себе ягодицы»: Юлиан похвалил Ирину Аллегрову, намекнув на неправильное старение Филиппа Киркорова

Певец Юлиан негативно отозвался о поп-короле Филиппе Киркорове, который недавно «перекроил» свою внешность.

Юлиан уверен, что стареть надо достойно, без пластических операций. Артист считает, что скромность украшает по-настоящему талантливого исполнителя. Такой он считает артистку Ирину Аллегрову. А вот таких, как Филипп Киркоров, Юлиан не понимает.

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