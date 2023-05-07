«Не наращивает себе ягодицы»: Юлиан похвалил Ирину Аллегрову, намекнув на неправильное старение Филиппа Киркорова

Певец Юлиан негативно отозвался о поп-короле Филиппе Киркорове, который недавно «перекроил» свою внешность.
Юлиан уверен, что стареть надо достойно, без пластических операций. Артист считает, что скромность украшает по-настоящему талантливого исполнителя. Такой он считает артистку Ирину Аллегрову. А вот таких, как Филипп Киркоров, Юлиан не понимает.
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«Ира хорошо выглядит, достойно стареет. Она не наращивает себе ягодицы, не выходит в колготках, без штанов, но в шляпе. Не называет себя Примадонной. Ей это не надо, она – прекрасная певица, была и останется», – признался Юлиан.
«Вообще, все эти омоложения иногда приводят к абсурду. Певцы теряют свою индивидуальность. От возраста не уйти, не надо смешить зрителей пластическими операциями. Стареть надо со своими зрителями. Многие превратились из певцов в шутов с нелепым омоложением», – заключил артист в беседе с prozvezd.info.
Напомним, ранее Юлиан объяснил, почему развелся с певицей Анастасией.