«Составляет сотни млн рублей»: Елена Блиновская осталась без доступа к банковским счетам

Стала известна дальнейшая судьба блогера Елены Блиновской.
У бизнесвумен арестовали сотни миллионов рублей в пяти банках в разных валютах. Как и ее муж, Блиновская не может распоряжаться своими финансами на счетах.
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«В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте», – заявили в tass.ru.
К слову, если вначале Блиновская признала свою вину в неуплате налогов в крупных размерах, то позже решила обжаловать решение суда.
Напомним, ранее исполнитель Егор Крид погасил большую сумму до того, как его постигла участь Елены Блиновской.