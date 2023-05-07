Наталья Рудова приспустила комбинезон, представ в лифчике: засветила грудь прямо на улице

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она многим знакома по сериалу «Татьянин день». Актриса всегда была в центре мужского внимания. При этом она не замужем. Личную жизнь блондинка держит в секрете. Но регулярно хвастается фигурой и щеголяет в откровенных нарядах. В 39 лет звезда не дает себе расслабиться.
Примечательно, что на этот раз Рудова решила ответить на вопросы поклонников. Она поделилась смелым фото, сделанным во время съемок шоу «Звезды в Африку». Актриса приспустила комбинезон, представ в лифчике. Наталья оголила свои прелести. Она призналась, что этот опыт был ей полезным.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она выглядит моложе своих лет. «Ох, какая нимфа», «Выглядит всегда идеально», «Просто ходячее притяжение», «Ой, в лифчике», «Блондинка на миллион», «Смотритесь бесподобно», «Фигурка идеальная», — стали писать в Сети.