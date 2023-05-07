Наталья Рудова приспустила комбинезон, представ в лифчике: засветила грудь прямо на улице

Примечательно, что на этот раз Рудова решила ответить на вопросы поклонников. Она поделилась смелым фото, сделанным во время съемок шоу «Звезды в Африку». Актриса приспустила комбинезон, представ в лифчике. Наталья оголила свои прелести. Она призналась, что этот опыт был ей полезным.

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