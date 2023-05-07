Вера Брежнева в мешковатой одежде и без макияжа предстала на видео: спела вживую на русском языке

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она стала еще популярнее, когда покинула группу «ВИА Гра». Артистка счастлива в браке с Константином Меладзе. Она в прошлом году покинула Россию. Теперь певица выступает в Европе. Некоторое время она не появлялась на публике. Но теперь звезда готовится к новым концертам.
На этот раз Вера решила поделиться новыми кадрами. Она предстала без макияжа. Певица облачилась в брюки палаццо и мешковатый джемпер. Она стала петь свой хит «Я не святая». Артистка не только спела, но и станцевала. Она скрыла свою фигуру. Брежнева недавно призналась, что поправилась.
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Примечательно, что в 41 год она старается держать себя в форме и возобновила тренировки. Поклонники стали разглядывать кадры. Многие удивились, что она поет на русском языке, так как недавно выпустила трек на родном языке.
«Как-то странно, фигуру спрятала», «Поет на русском», «Без макияжа миленькая», — стали писать в Сети.