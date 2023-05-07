Вера Брежнева в мешковатой одежде и без макияжа предстала на видео: спела вживую на русском языке

На этот раз Вера решила поделиться новыми кадрами. Она предстала без макияжа. Певица облачилась в брюки палаццо и мешковатый джемпер. Она стала петь свой хит «Я не святая». Артистка не только спела, но и станцевала. Она скрыла свою фигуру. Брежнева недавно призналась, что поправилась.

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