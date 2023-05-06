Валя Карнавал в купальнике с разрезами подставила солнцу манкие округлости: сладкая складочка во всей красе

На этот раз Валя покрасилась в брюнетку. Она устроила смелую фотосессию. Блогерша позировала на пляже в купальнике с разрезами. Она засветила пышную грудь и округлые бедра. Певица села на камень, подставив солнцу свои прелести. При этом она скрестила ножки, прикрыв сокровенное. На бедрах виднелись складочки

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