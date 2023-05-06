Валя Карнавал в купальнике с разрезами подставила солнцу манкие округлости: сладкая складочка во всей красе

Валя Карнавал больше 5 лет строит карьеру. Она снимает ролики для соцсетей, а также поет. Все чаще артистку зовут на премии и фестивали. В 21 год она катается на дорогом автомобиле. Не так давно Валя объявила, что готовится к свадьбе. Однако она не перестала делится пикантными фото. А на днях звезда улетела отдыхать с друзьями.
На этот раз Валя покрасилась в брюнетку. Она устроила смелую фотосессию. Блогерша позировала на пляже в купальнике с разрезами. Она засветила пышную грудь и округлые бедра. Певица села на камень, подставив солнцу свои прелести. При этом она скрестила ножки, прикрыв сокровенное. На бедрах виднелись складочки
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники заподозрили, что Карнавал рассталась с женихом. Многие также попросили блогершу перестать худеть. «Ну слишком стройная», «Пора остановиться», «Смена имиджа резкое, откровенные фото. Точно расстались со Стоуном», «Прошла все этапы расставания, пора ей уже признаться», «Купальник эффектный», — стали писать подписчики.