На этот раз Агата уехала в Сочи на съемки, а наследники были с отцом несколько недель. У Прилучного и его новой жены Зепюр Брутян родился сын Микаэль. Старшие дети познакомились с новорожденным братиком. А 5 мая Тимофей и Мия прилетели к маме в Сочи. Она решила устроим отдых в горах и сводила в баню. Остужались они в бассейне, который находится на улице.

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