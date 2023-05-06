Агата Муцениеце прославилась больше 10 лет назад, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Актриса была в браке с Павлом Прилучным, но их союз дал трещину. Они развелись в 2022 году, оставшись друзьями. Экс-супруги растят детей: сын Тимофея и дочку Мию.
На этот раз Агата уехала в Сочи на съемки, а наследники были с отцом несколько недель. У Прилучного и его новой жены Зепюр Брутян родился сын Микаэль. Старшие дети познакомились с новорожденным братиком. А 5 мая Тимофей и Мия прилетели к маме в Сочи. Она решила устроим отдых в горах и сводила в баню. Остужались они в бассейне, который находится на улице.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились кадрами. Агата устроила детям насыщенный день. Они гуляли, ужинали в роскошном ресторане и купались. Актриса зацеловала дочку, которая переживает из-за новой семьи отца.
«Красивая, живая, молодая, с уже повзрослевшими, хорошо воспитанными детьми», «Мия вся в маму», «Как дочка на вас похожа», «Тимофей так вырос! Папкин взгляд», — стали писать в Сети.
Агата Муцениеце с дочкой и сыном. Фото: соцсети звезды