«А где грудь?»: постройневшая Нюша в лифчике без пуш-ап сверкнула фигурой на камеру

На днях Нюша прилетела в Москву. Она решила устроить фотосессию. Певица облачилась в брюки палаццо с высокой посадкой и лифчик без пуш-ап. Она оголила свой плоский живот. А вот зона декольте удивила поклонников. Многие отметили, что артистка раньше обладала пышным бюстом, но в этом образе он исчез.

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