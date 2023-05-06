«А где грудь?»: постройневшая Нюша в лифчике без пуш-ап сверкнула фигурой на камеру

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной. Порой в год певица давала 300 концертов. Однако потом у нее появился муж Игорь Сивов и родились дети: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Но недавно артистка начала готовится к возвращению на сцену. Она занялась спортом и растяжкой.
На днях Нюша прилетела в Москву. Она решила устроить фотосессию. Певица облачилась в брюки палаццо с высокой посадкой и лифчик без пуш-ап. Она оголила свой плоский живот. А вот зона декольте удивила поклонников. Многие отметили, что артистка раньше обладала пышным бюстом, но в этом образе он исчез.
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«Где милашка Нюша? Где ее изюминка?», «Неудачный лиф!», «Боже мой, а что с грудью?», «Похудела», «Ну смотреть не на что», «Когда что-то не то», «И где красивые женственные округлости?», «Горячий только взгляд», — стали писать подписчики.