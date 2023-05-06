Огромный нос и уродующие носогубные складки: как выглядит лицо Марины Африкантовой после похудения – честный кадр

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова уже не раз признавалась, что стремительно похудела из-за пережитого стресса. Марине Африкантовой изменил муж Роман Капаклы. Эмоциональные переживания привели к потери нескольких килограммов у и без того худенькой Марины.

В результате фигура Марины Африкантовой стала красивее, чего не скажешь о лице. Оно осунулось и стали резче и заметнее видны нюансы.

В телеграм-канале Марина Африкантова разместила кадры, показав лицо крупным планом без фильтров.

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