Огромный нос и уродующие носогубные складки: как выглядит лицо Марины Африкантовой после похудения – честный кадр

Марина Африкантова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова показала себя без фильтров.

Бывшая участница  «Дома-2» Марина Африкантова уже не раз признавалась, что стремительно похудела из-за пережитого стресса. Марине Африкантовой изменил муж Роман Капаклы. Эмоциональные переживания привели к потери нескольких килограммов у и без того худенькой Марины.

В результате фигура Марины Африкантовой стала красивее, чего не скажешь о лице. Оно осунулось и стали резче и заметнее видны нюансы.

В телеграм-канале Марина Африкантова разместила кадры, показав лицо крупным планом без фильтров.

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Из-за похудения большой нос Марины Африкантовой стал казаться еще более заметным, а носогубные впадины еще глубже и контрастнее. К тому же в кадре неудачное освещение, которое сделало лицо симпатичной Марины Африкантовой не очень эстетичным.

Марина Африкантова без фильтров. Фото: скрин соцсети

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