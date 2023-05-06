«А трусики вообще есть?»: Волочкова в нюдовом бикини блеснула фигурой под пальмой, поразив народ

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных балерин в России. Однако в последние годы артистка часто оказывается в скандальных ситуациях. В этом году она отметила в нетрезвом виде на шоу у Алены Жигаловой, а также судилась с Большим театром и соседями. Но чаще всего ее критикуют за откровенные наряды.
Май Анастасия начала с отпуска. Она улетела на Мальдивы. Уже несколько дней балерина делится пикантными пляжными кадрами. На этот раз она облачилась в нюдовое мини-бикини. Артистка позировала под пальмой, оголив свои точеные формы. В 47 лет Волочкова не перестает следить за фигурой.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
На этот раз Волочковой стали писать слова критик из-за купальника. «Ну словно голая», «А трусики вообще есть?», «Ну прикрывать ничего не стала», «Грудь отдыхает, прям видно», «Ой, подперла пальмочку», «Кто-то слова стащил купальник», — стали писать в Сети.