«А трусики вообще есть?»: Волочкова в нюдовом бикини блеснула фигурой под пальмой, поразив народ

Май Анастасия начала с отпуска. Она улетела на Мальдивы. Уже несколько дней балерина делится пикантными пляжными кадрами. На этот раз она облачилась в нюдовое мини-бикини. Артистка позировала под пальмой, оголив свои точеные формы. В 47 лет Волочкова не перестает следить за фигурой.

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