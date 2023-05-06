Люксовая палата с качелями и фитболом: Зепюр Брутян показала, чем ее кормили в роддоме и муки потуг

Примечательно, что теперь Брутян решила рассказать, как прошли роды. Она призналась, что чудо случилось почти 10 дней раньше, чем они с мужем думали. При этом у супругов дома разгар ремонта. Но в 4 утра у Зепюр начались схватки.

Прилучный привез ее в роддом. Для нее была оплачена люксовая палата с качелями, фитболом и другими приспособлениями, чтобы облегчить потуги. Она даже успел поесть: кормили гречкой с курицей и чаем.

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