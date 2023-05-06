Люксовая палата с качелями и фитболом: Зепюр Брутян показала, чем ее кормили в роддоме и муки потуг

Зепюр Брутян уже стала известной персоной. Она снимается в кино, а несколько лет назад актриса отметилась в сериале «В клетке» с Павлом Прилучным. Спустя два года между ними закрутился роман. Пара сыграла свадьбу в 2022 году, а потом они объявили о скором пополнении в семье. 28 апреля у них родился сын Микаэль.
Примечательно, что теперь Брутян решила рассказать, как прошли роды. Она призналась, что чудо случилось почти 10 дней раньше, чем они с мужем думали. При этом у супругов дома разгар ремонта. Но в 4 утра у Зепюр начались схватки.
Прилучный привез ее в роддом. Для нее была оплачена люксовая палата с качелями, фитболом и другими приспособлениями, чтобы облегчить потуги. Она даже успел поесть: кормили гречкой с курицей и чаем.
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«Там, где рождается счастье. Одно мгновение и этот комочек уже не в животике, а на руках», – поделилась Брутян.
Поклонники отметили, что она даже в такой сложный момент выглядела идеально. Актриса была в белом халатике. К слову, в момент родов с ней был Прилучный. Он перерезал пуповину и первым увидел малыша.