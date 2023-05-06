Фигура без фотошопа: Бузова в модном бикини обнажила свою «сдобу», плюхнувшись в воду своими «пышками»

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она продолжает вести передачи, а также регулярно дает концерты. Примечательно, что телеведущая в 37 лет старается следить за фигурой. Однако ее часто подозревают в беременности, так как артистка поправилась. Звезда мечтает о семье и детях. Она просит не попрекать ее пышными формами.
На этот раз Ольга провела отпуск на Кипре. Она делилась пикантными кадрами. Телеведущая в ярком купальнике поплескалась в море. Она красовалась на пляже, а потом плюхнулась своей пятой точкой в воду. Бузова не скрыла пышные бедра и выпирающий мягкий животик. Она подставила прелести волнам.
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Поклонники стали обсуждать формы телеведущей. Многие отметили, что она выглядит привлекательно без косметики. «Красиво, нежно Оля такая вся воздушная и очень счастливая», «Худоба пропала», «Такая сочная», «Животик торчит», «Прям видно, кто любит кушать», — стали писать в Сети.