Фигура без фотошопа: Бузова в модном бикини обнажила свою «сдобу», плюхнувшись в воду своими «пышками»

На этот раз Ольга провела отпуск на Кипре. Она делилась пикантными кадрами. Телеведущая в ярком купальнике поплескалась в море. Она красовалась на пляже, а потом плюхнулась своей пятой точкой в воду. Бузова не скрыла пышные бедра и выпирающий мягкий животик. Она подставила прелести волнам.

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