«У малыша были другие планы»: Зепюр Брутян сделала неожиданное признание о появлении сына на свет

Недавно впервые ставшая мамой, молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян решила поделиться с поклонниками деталями появления первенца на свет.

В микроблоге Зепюр Брутян показала, как они с Павлом Прилучным едут в клинику 28 апреля. А ведь на этот день у пары были совсем другие планы. Зепюр Брутян сделала неожиданное признание о рождении сына, заявив, что оно ожидалось на несколько дней позднее, то есть, в начале мая. Но все произошло несколько иначе.

Зепюр Брутян с трепетом вспоминает детали того дня.

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