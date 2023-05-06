«У малыша были другие планы»: Зепюр Брутян сделала неожиданное признание о появлении сына на свет

Недавно впервые ставшая мамой, молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян решила поделиться с поклонниками деталями появления первенца на свет.
В микроблоге Зепюр Брутян показала, как они с Павлом Прилучным едут в клинику 28 апреля. А ведь на этот день у пары были совсем другие планы. Зепюр Брутян сделала неожиданное признание о рождении сына, заявив, что оно ожидалось на несколько дней позднее, то есть, в начале мая. Но все произошло несколько иначе.
Зепюр Брутян с трепетом вспоминает детали того дня.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Еще 27 апреля я бегала и занималась домашними делами, подготовкой, параллельно шел ремонт, и на 28 число было запланировано много дел. Мы были с Пашей уверены, что у нас есть еще 5-10 дней точно, чтобы завершить наше гнездование. Но у малыша были другие планы», - поделилась Зепюр Брутян.
Напомним, первый совместный малыш Павла Прилучного и Зепюр Брутян появился на свет 28 апреля. Родители назвали сына Микаэлем.