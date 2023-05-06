«Мне предложили вернуться с детками и мужем»: похудевшая Анастасия Дашко в черном платье по фигуре отметилась на «Поляне» «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2», бизнесвумен и мать двух мальчиков Анастасия Дашко вновь засветилась на проекте.
Для появления на реалити-шоу Анастасия Дашко, избавившаяся от нескольких лишних килограммов, выбрала образ женщины-вамп. Анастасия Дашко облачилась в черное платье по фигуре, с глубоким декольте и перьями.
В микроблоге Анастасия Дашко показала, как роскошно выглядела на телестройке. И рассказала, в связи с чем очутилась на «Поляне» «Дома-2».
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Анастасия Дашко в черном платье. Фото: соцсети
«Меня приглашали на 19-летие проекта как участницу звездного состава. И конечно, я не могла отказать. Столько эмоций испытала от этой поездки, от того, как вновь вошла на эту площадку. Отсюда начался мой путь, и я безумно благодарна проекту! Но я выросла! Я уже совсем другая. И, конечно, мне вновь предложили вернуться на проект уже с детками и мужем… Но я отказалась. Я очень бережно отношусь к своей семье и хочу сохранить эту часть своей жизни приватной», - поделилась Анастасия Дашко.