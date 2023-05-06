«Мне предложили вернуться с детками и мужем»: похудевшая Анастасия Дашко в черном платье по фигуре отметилась на «Поляне» «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2», бизнесвумен и мать двух мальчиков Анастасия Дашко вновь засветилась на проекте.

Для появления на реалити-шоу Анастасия Дашко, избавившаяся от нескольких лишних килограммов, выбрала образ женщины-вамп. Анастасия Дашко облачилась в черное платье по фигуре, с глубоким декольте и перьями.

В микроблоге Анастасия Дашко показала, как роскошно выглядела на телестройке. И рассказала, в связи с чем очутилась на «Поляне» «Дома-2».

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