Кудрявцева засняла свою четырехлетнюю дочку в самолете: смотрела мультики и пила чай, как леди

Примечательно, что Кудрявцева возила наследницу в дельфинарий, а также в парк аттракционов. Четырехлетняя девочка провела время в санатории. А 5 мая телеведущая засняла кроху в самолете. Мария сидела в наушниках и смотрела мультики. При этом она пила чай, аккуратно двумя руками держа чашку. На ее футболке был повязан платок.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».