Кудрявцева засняла свою четырехлетнюю дочку в самолете: смотрела мультики и пила чай, как леди

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она ведет несколько передач на телевидении, а также часто ведет концерты и премии. Блондинка в 51 год не перестает следить за фигурой и облачатся в женственные наряды. Недавно она устроила отпуск, проведя время с дочкой Марией в Сочи.
Примечательно, что Кудрявцева возила наследницу в дельфинарий, а также в парк аттракционов. Четырехлетняя девочка провела время в санатории. А 5 мая телеведущая засняла кроху в самолете. Мария сидела в наушниках и смотрела мультики. При этом она пила чай, аккуратно двумя руками держа чашку. На ее футболке был повязан платок.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Потом Мария решала головоломки. Она не любит, когда ее снимает мама. Малышка задала маме вопрос.
«Здесь уже зеленый, а вот эти повторятся. Ну, чего снимаем?» – сказала дочка звезды.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Мария ведет себя, как леди, а также обладает маминым обаянием.