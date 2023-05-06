Кудрявцева засняла свою четырехлетнюю дочку в самолете: смотрела мультики и пила чай, как леди

Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды

Телеведущая провела отпуск с наследницей в Сочи. Звезда поделилась умилительными кадрами.

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она ведет несколько передач на телевидении, а также часто ведет концерты и премии. Блондинка в 51 год не перестает следить за фигурой и облачатся в женственные наряды. Недавно она устроила отпуск, проведя время с дочкой Марией в Сочи. 

Примечательно, что Кудрявцева возила наследницу в дельфинарий, а также в парк аттракционов. Четырехлетняя девочка провела время в санатории. А 5 мая телеведущая засняла кроху в самолете. Мария сидела в наушниках и смотрела мультики. При этом она пила чай, аккуратно двумя руками держа чашку. На ее футболке был повязан платок. 

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Потом Мария решала головоломки. Она не любит, когда ее снимает мама. Малышка задала маме вопрос. 

«Здесь уже зеленый, а вот эти повторятся. Ну, чего снимаем?» – сказала дочка звезды.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Мария ведет себя, как леди, а также обладает маминым обаянием. 

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